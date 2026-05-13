ROK ZA PLAĆANjE DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU ISTIČE 15. MAJA

Nadležni iz poreske uprave podsećaju da 15. maja ističe rok za uplatu druge rate godišnjeg poreza na imovinu, za fizička lica. Porez na imovinu se, prema važećim propisima, plaća četiri puta godišnje – u februaru, maju, avgustu i novembru,a obveznici su dužni da svaku ratu izmire do 15. u mesecu dospeća.

Građani koji su registrovani na ortalu eUprava imaju mogućnost da samostalno provere stanje na svom poreskom računu i izmire obaveze elektronskim putem, bez čekanja i dodatnih troškova.