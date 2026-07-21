RHMZ OBJAVIO UPOZORENJE NA VREMENSKE NEPOGODE

Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada (> 5 cm u prečniku), kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine (> 100 km/h), koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu.

Zbog toga se savetuje maksimalan oprez i izbegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada.