U galeriji „Metodi – Meta Petrov“ postavljena je retrospektivna izložba Zorana Pavlovića, organizovana u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti iz Niša. Izložba je priređena povodom 20 godina od smrti istaknutog slikara, istoričara i teoretičara umetnosti, likovnog kritičara i univerzitetskog profesora, koji je ostavio značajan trag na likovnoj sceni druge polovine 20. i početka 21. veka. Zoran Pavlović, rođen 1932. godine u Skoplju, diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu i Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirao. Tokom više od pet decenija plodnog stvaralaštva priredio je četrdesetak samostalnih izložbi i učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Postavku čine 22 dela, uglavnom velikog formata, koja predstavljaju pregled različitih faza Pavlovićevog umetničkog razvoja – od ranih radova do zrelog stvaralaštva. Izložba će biti otvorena za posetioce do 29. jula.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1734625735331648&type=3

A.T.A.

foto: Milan Ilijev