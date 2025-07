RESTRIKCIJE VODE OD 11. DO 14. JULA

Nakon sastanka nadležnih iz lokalne samouprave, Opštinskog štaba za vanredne situacije i Javnog preduzeća „Komunalac“, predsednik opštine Vladica Dimitrov je saopštio da je doneta odluka o uvođenju restrikcija vode, od petka, 11. jula, do ponedeljka, 14. jula. Sva četiri dana voda će biti obustavljena na 8 sati, između 7 i 15 časova, za korisnike od donje železničke rampe do Gojin Dola, kao i u ulicama Sutjeska, Najden Kirov i Boračka. Cilj je da se obezbedi dovoljna količina vode za piće za stanovnike u višim delovima grada, rekao je Dimitrov.

„Dogovor je da se na ovaj način pokuša obezbediti voda za ljude u pojedinim delovima grada, ali i da se vidi da li će to doprineti povećanju količine vode u rezervoarima „Partopopinci“ i „Ivkove vodenice“. Nadamo se da režim neće dovesti do većih kvarova u sistemu“, rekao je Dimitrov, dodajući da će opštinski štab u ponedeljak imati novi sastanak kako bi razmotrio dalje korake u rešavanju problema vodosnabdevanja.

foto i video: RTC, Miki Ilić