Savet Mesne zajednice Željuša i Grapa, na zahtev meštana, doneo je rešenje o restrikciji vode u Gornjoj Željuši. Voda se zatvara na deset sati, na potezu od raskrsnice ulica Maršala Tita i Veljka Vlahovića prema magistralnom putu. U periodu do 3. avgusta voda će biti zatvarana u terminu od 20 sati uveče do 6 sati ujutru. Od 04. do 10. avgusta restrikcija vode biće od 8 do 18 časova.

foto: RTC