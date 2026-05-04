REKORDAN BROJ UČESNIKA NA ŠAHOVSKOM TURNIRU “PAMETNIK 2026”

Tokom proteklog vikenda u Dimitrovgradu je održan 4. međunarodni šahovski turnir “Caribrod open – Pametnik 2026.”, uz učešće rekordnog broja šahista iz zemlje i regiona. Ukupno 150 šahista takmičilo se u 3 kategorije, kaže Dragan Jovičić predsednik šahovskog kluba “Caribrod”, koji je i domaćin ovog turnira četvrtu godinu zaredom.

I ovoga puta turnir je organizovan na potpuno komercijalnoj osnovi, što znači da sami učesnici plaćaju sve troškove smeštaja i boravka u gradu, dodao je Jovičić, iskoristivši priliku da se zahvali na podršci i pomoći svima koji su pomogli održavanje turnira.

Predsednica Šahovskog saveza Pirotskog okruga Dragana Pejić Ranđelović, izrazila je zadovoljstvo zbog velikog broja pre svega mladih šahista.

Ovakvi događaji, koji okupljaju učesnike iz većeg broja zemalja, doprinose i turističkoj promociji našeg grada, zbog čega smo uvek spremni da pomognemo i podržimo njihovu organizaciju, kaže Vasil Andrejev, direktor Turističke organizacije “Caribrod”.

Turnir je i ove godine organizovao Šahovski klub “Caribrod”, u saradnji sa Šahovskim klubom “Čast i slava” iz Pirota i uz podršku lokalne samouprave, Sportskog saveza i Turističke organizacije “Caribrod”.

N.S. / A.K.

foto: Milan Ilijev