REGIONALNA DEPONIJA PIROT RASPISALA TRADICIONALNI EKO KONKURS

RT Caribrod

Povodom obeležavanja 5. juna – Svetskog dana zaštite životne sredine, JKP “Regionalna deponija Pirot”, tradicionalno objavljuje nagradni EKO konkurs. Konkurs je namenjen deci svih predškolskih ustanova, učenicima svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji celog Pirotskog okruga.

Cilj EKO konkursa je podizanje ekološke svesti kod dece i upoznavanje sa pravilnim odlaganjem otpada i upotrebom iskorišćene ambalaže.

Konkurs traje od 15.05.2026. do 29.05.2026. godine.

Svečana dodela nagrada i obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine održaće se 5. juna od 12 časova u parku tvrđave “Kale”.

foto: RTC

