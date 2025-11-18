RASPISANI KONKURSI ZA OPŠTINSKЕ STUDENTSKЕ STIPENDIJЕ

Opština Dimitrovgrad raspisala je konkurse za dodelu opštinskih studentskih stipendija za školsku 2025/2026. godinu. Ove godine biće dodeljeno 9 redovnih stipendija za studente osnovnih akademskih studija od druge do završne godine i 11 posebnih stipendija, od kojih 5 za prvu i 6 za ostale godine osnovnih studija. Rang lista za redovne stipendije utvrđuje se samo na osnovu uspeha ostvarenog u dosadašnjem školovanju, dok se za posebne stipendije uzimaju u obzir i prihodi po članu domaćinstva. Obe stipendije isplaćuju se u 10 mesečnih rata od po 12 000 dinara. Takođe biće dodeljene i 3 kadrovske stipendije, za studente iz oblasti građevinarstva, arhitekture i poljoprivrede. Kadrovske stipendije isplaćuju se u 10 mesečnih rata od po 30 000 dinara.

Konkursi su objavljeni na zvaničnom sajtu i na oglasnoj tabli opštine Dimitrovgrad. Zainteresovani studenti mogu se prijaviti na konkurse podnošenjem potrebne dokumentacije na šalteru Opštinske uprave ili putem pošte na adresu Opština Dimitrovgrad, Balkanska 2, kao i elektronskim putem na sajtu opštine. Dokumentacija se može dostaviti do 8. decembra. Predlog liste kandidata biće objavljen na oglasnoj tabli i na sajtu opštine do 15. decembra, nakon čega učesnici konkursa imaju pravo da u roku od 7 dana podnesu prigovor. Konačna rang lista biće objavljena 29. decembra.