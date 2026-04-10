ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PUNA PRIMENA EES SISTEMA

RT Caribrod

Od danas, 10. aprila u punu primenu ulazi sistem ulaska i izlaska (EES), što znači nova pravila za putnike iz Srbije pri prelasku granica EU. Putnici će morati da se registruju pri svakom ulasku i izlasku iz Šengen zone, uključujući davanje pasoša i biometrijsku proveru (fotografija i otisci prstiju), što može produžiti vreme zadržavanja na granicama.

EES beleži boravak državljana zemalja van EU do 90 dana u okviru 180 dana, zamenjujući dosadašnje pečate digitalnom evidencijom. Za grupna putovanja, posebno autobusom, zadržavanja mogu biti duža.

Evropska komisija predvidela je mogućnost privremene suspenzije sistema u slučaju velikih gužvi kako bi se saobraćaj normalizovao. Putnicima se savetuje da planiraju putovanja unapred i računaju na moguće zastoje.

foto: RTC

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *