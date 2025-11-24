PU PIROT: SUTRA POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, u kojima pričinjena manja materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 750 vozača i sankcionisano ukupno 449 prekršaja.

Iz Policijske uprave je najavljeno da će u utorak, 25. novembra, biti sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Policijski službenici će tokom navedene akcije koristiti sve raspoložive radarske uređaje.