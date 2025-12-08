ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PU PIROT: SUTRA POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

RT Caribrod

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice teško povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 780 vozača i sankcionisano 359 prekršaja.

Iz Policijske uprave je najavljeno da će sutra, 09. decembra, biti sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine pešaci i prekršaja koje vozači čine prema pešacima.

Nadležni apeluju na građane da poštuju pravila saobraćaja, radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Post Views: 50

You May Also Like

PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA KLUB PENZIONERA

RT Caribrod

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO I TOPLO

RT Caribrod

OPŠTINA DIMITROVGRAD POČINJE REALIZACIJU PROGRAMA PODRŠKE MLADIMA, ZA ŠTA SU IZ BUDŽETA IZDVOJENA DVA MILIONA DINARA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *