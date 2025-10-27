PU PIROT: ŠESTORO POVREĐENO U SAOBRAĆAJU ZA 7 DANA

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica teže i četiri lakše povređena, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 850 vozača i sankcionisana ukupno 332 prekršaja, od kojih najviše – 115, za prekoračenje brzine.

Iz policijske uprave podsećaju da je od 1. novembra, po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, obavezna upotreba zimske auto-opreme. Pored zimskih pneumatika vozači su obavezni da poseduju i odgovarajuće lance za sneg. Iz uprave apeluju na građane da poštuju pravila saobraćaja, kako bi stanje bezbednosti bilo što povoljnije.