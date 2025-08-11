ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PU PIROT: PREKO 500 PREKRŠAJA U SAOBRAĆAJU ZA 7 DANA

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 2 lica teže, a dva lakše povređena, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu hiljadu vozača i sankcionisano ukupno 507 prekršaja.

Nadležni apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, a na vozače dvotočkaša da koriste propisanu zaštitnu opremu, radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

