PU PIROT: PREKO 500 PREKRŠAJA U SAOBRAĆAJU ZA 7 DANA

RT Caribrod

Tokom protekle nedelje na putevima u okrugu dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 1.200 vozača i sankcionisano više od 500 prekršaja. Iz Policijske uprave navode da se sa poboljšanjem vremenskih uslova očekuje povećan broj motocikala i skutera na putevima, zbog čega je vozačima dvotočkaša upućen apel da budu odgovorni, uz podsećanje na obaveznu upotrebu zaštitne opreme.

foto: RTC

