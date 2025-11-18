PU PIROT: POJAČANA KONTROLA VOZAČA AUTOBUSA I TERETNIH VOZILA

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, u kojima pričinjena manja materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 700 vozača i sankcionisana ukupno 324 prekršaja.

U cilju uspostavljanja višeg nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, u periodu do 23. novembra, u okviru međunarodne kampanje, biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja i krivičnih dela, koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Iz policijske uprave apeluju na građane da poštuju pravila saobraćaja, kako bi stanje bezbednosti bilo što povoljnije.