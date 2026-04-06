PU PIROT: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA TOKOM PRAZNIKA

Tokom protekle nedelje na putevima u okrugu dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pričinjena manja materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 2.000 vozača i sankcionisano ukupno 525 prekršaja.

Imajući u vidu predstojeće praznike i povećan intenzitet saobraćaja, iz Policijske uprave apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja vozilom i povećaju opreznost, uz poštovanje svih pravila saobraćaja. Pripadnici saobraćajne policije sprovodiće mere pojačane kontrole, a po potrebi će preduzimati i aktivnosti na regulisanju saobraćaja, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

