PU PIROT: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA DO 19. JULA

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pričinjena manja materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko hiljadu vozača i sankcionisano ukupno 367 prekršaja.

Iz Policijske uprave navode da se u periodu do 19. jula sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja. Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

foto: RTC