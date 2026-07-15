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PU PIROT: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA DO 19. JULA

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Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pričinjena manja materijalna šteta, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko hiljadu vozača i sankcionisano ukupno 367 prekršaja.

Iz Policijske uprave navode da se u periodu do 19. jula sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja. Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

foto: RTC

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