PU PIROT: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA DO 09. AVGUSTA

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano 868 vozača i sankcionisano 346 prekršaja.

Ove nedelje, do 09. avgusta, u okviru saradnje sa Evropskom mrežom saobraćajne policije, sprovodi se akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine.

Nadležni u Policijskoj upravi apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

foto: RTC