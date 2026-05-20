PU PIROT: POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica lakše povređena, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je 790 vozača i sankcionisano preko 400 prekršaja.

Policijski službenici saobraćajne policije sprovode akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i prekršaja koje čine vozači prema pešacima, a kako je najavljeno iz Policijske uprave, akcija će trajati do 31. maja.

