PU PIROT: POJAČANA KONTROLA DO NEDELJE

Tokom protekle nedelje i u ponedeljak, na putevima u okrugu dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške povrede, dok je 5 lica lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 1.700 vozača i sankcionisano ukupno 500 prekršaja.

Iz policijske uprave navode da je u toku akcija pojačane kontrole brzine kretanja vozila, koja će trajati do nedelje. Akcija se sprovodi u okviru međunarodne kampanje Evropske mreže saobraćajnih policija.

