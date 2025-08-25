PU PIROT: PETORO POVREĐENO U SAOBRAĆAJU U OKRUGU ZA 7 DANA



Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 3 lake telesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je 835 vozača i sankcionisano ukupno 555 prekršaja, od kojih najvišew, čak 205 za prekoračenje brzine. Pomoću dual radara otkriveno je još 225 prekršaja, pa iz Policijske uprave navode da će i u narednom periodu nastaviti sa njegovim korišćenjem i to na mestima, na kojima ta vrsta kontrole nije uobičajena, ali je analizom utvrđeno da postoji povećan rizik od izazivanja nezgoda. Nadležni apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

