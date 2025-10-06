PU PIROT: OSMORO POVREĐENO U SAOBRAĆAJU ZA 7 DANA

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno 9 lica, od kojih jedno teže, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 900 vozača i sankcionisano ukupno 302 prekršaja, od kojih najviše – 129, za prekoraćenje brzine.

Iz Policijske uprave najavljuju da će u periodu do 12. oktobra, u okviru međunarodne kampanje, biti realizovana akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnih pojaseva i nepropisnog korišćenja mobilnih telefona i audio i video uređaja.

Nadležni apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.