PU PIROT: DANAS POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA

RT Caribrod

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je 650 vozača i sankcionisano ukupno 415 prekršaja.

Iz Policijske uprave je najavljeno da će danas biti sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Policijski službenici će tokom navedene akcije koristiti sve raspoložive radarske uređaje.

foto: RTC

