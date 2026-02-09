PU PIROT: 4 LICA LAKŠE POVREĐENA U SAOBRAĆAJU

Tokom protekle nedelje na putevima u okrugu dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica lakše povređena, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 1.000 vozača i sankcionisano blizu 400 prekršaja.

Iz Policijske uprave najavljuju da će u subotu, 14. februara, saobraćajna policija vršiti pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, usmerenu pre svega na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Takođe, u periodu do 15. februara, u okviru saradnje sa Evropskom mrežom saobraćajne policije biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja za vozače autobusa i teretnih vozila.

Nadležni apeluju na građane da povećaju opreznost, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju sva pravila u saobraćaju.

foto: RTC