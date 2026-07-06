PU PIROT: 22 NEZGODE, POVREĐENA 4 LICA, OD KOJIH 2 TEŽE

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, od kojih 3 sa povređenim licima, pri čemu su dva lica zadobila teže, a dva lakše povrede, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je 1.130 vozača i sankcionisana 474 prekršaja, od kojih više od polovine za prekoračenje dozvoljene brzine.

U Policijskoj upravi navode da je u toku letnje turističke sezone veći intenzitet saobraćaja i pogotovo pojačan tranzitni saobraćaj. Zbog toga nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

foto: RTC