PU PIROT: 15 NEZGODA, TROJE POVREĐENO

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže, a dva lica lakše povrede, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je preko 1.100 vozača, pri čemu su sankcionisana 432 prekršaja.

Ove nedelje, do 10. maja, u okviru saradnje sa Evropskom mrežom saobraćajne policije, sprovodi se akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja vozača autobusa i teretnih vozila.

Nadležni napominju da će narednom periodu biti pojačana kontrola učesnika u saobraćaju, pogotovo u blizini osnovnih i srednjih škola, sa akcentom na kontrolu dvotočkaša.

