ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PU PIROT: 12 NEZGODA ZA 7 DANA, DVA LICA POVREĐENA

RT Caribrod

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice teže, a jedno lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu, kontrolisano je preko 800 vozača i sankcionisana 342 prekršaja.

Saobraćajna policija nastaviće i u narednom periodu pojačanu kontrolu saobraćaja, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša. Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

foto: RTC

You May Also Like

POBEDA KOŠARKAŠA DIMITROVGRADA U OKRUŽNOM DERBIJU U IGRI ZA ZABORAV, STONOTENISERI USPEŠNI U KNJAŽEVCU

Dejan Todorov

VREMENSKA PROGNOZA

Dejan Todorov

U KOMENTARU OTVORENOG PISMA KOJIM MU SE OBRATIO PREDSEDNIK OPŠTINE DIMITROVGRAD VLADICA DIMITROV, GENERALNI KONZUL REPUBLIKE BUGARSKE EDVIN SUGRAREV NAGLASIO DA SU BUGARSKI POSLANICI ŽELELI DA ISPOŠTUJU DATUM GODIŠNJICE OD POTPISIVANJA NEJSKOG DOGOVORA

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *