PU PIROT: 12 NEZGODA ZA 7 DANA, DVA LICA POVREĐENA

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice teže, a jedno lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu, kontrolisano je preko 800 vozača i sankcionisana 342 prekršaja.

Saobraćajna policija nastaviće i u narednom periodu pojačanu kontrolu saobraćaja, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša. Nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.

foto: RTC