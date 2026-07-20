PU PIROT: 14 NEZGODA ZA 7 DANA, 11 LICA POVREĐENO, 2 TEŽE

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 2 lica zadobila teške i 9 lica lake telesne povrede, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu 1.000 vozača i sankcionisano oko 500 prekršaja, od kojih je preko 200 za prekoračenje brzine.

Nadležni u Policijskoj upravi apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.