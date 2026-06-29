PU PIROT: 11 NEZGODA, 6 LICA LAKŠE POVREĐENO

Tokom protekle nedelje, na putevima u okrugu dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, od kojih 4 sa povređenim licima, pri čemu je 6 osoba lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je 865 vozača i sankcionisano blizu 400 prekršaja, od kojih više od polovine za prekoračenje dozvoljene brzine.

U Policijskoj upravi navode da je u toku letnje turističke sezone veći intenzitet saobraćaja i pogotovo pojačan tranzitni saobraćaj, a visoke temperature dodatno povećavaju rizik od saobraćajnih nesreća. Zbog toga nadležni apeluju na vozače da budu oprezni i poštuju propise, kako bi stanje bezbednosti učesnika u saobraćaju bilo što povoljnije.