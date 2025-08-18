ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PU PIROT: 11 LICA POVREĐENO U SAOBRAĆAJU U OKRUGU ZA 7 DANA

RT Caribrod

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 2 lica zadobila teške povrede, dok je 9 lica lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je 780 vozača i sankcionisana ukupno 484 prekršaja.

Nadležni apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, a na vozače dvotočkaša da koriste propisanu zaštitnu opremu, radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

foto: RTC

