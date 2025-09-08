PU PIROT: 10 LICA POVREĐENO U SAOBRAĆAJU, DVOJE TEŽE

Tokom protekle nedelje na teritoriji okruga dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške povrede, dok je 8 lica lakše povređeno, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu. U istom periodu kontrolisano je blizu hiljadu vozača i sankcionisano ukupno 388 prekršaja, od kojih najviše – 120 za prekoračenje brzine. Nadležni apeluju na građane da prilagode brzinu kretanja i povećaju opreznost, radi bolje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

foto: RTC