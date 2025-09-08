PRŽENO I FUNGI FEST – POBEDNIK EKIPA „ASTERIKS I OBELIKS“

Sa prostora kod dvomostovlja u subotu se širio miris sataraša, kod nas poznatijeg kao „prženo“, jer je Dimitrovgrad bio domaćin jedinstvene gastronomske manifestacije – „Prženo & funghi fest“. Na početku manifestacije, prisutnima se obratio direktor Turističke organizacije Caribrod, Vasil Andrejev.

Takmičari naoružani dobrim raspoloženjem, osmesima, pa i receptima čuvanim godinama i prenetim sa kolena na koleno, vredno su prionuli na posao ne dajući da ih bilo ko omete u zacrtanom cilju – da pripreme pobedničko „prženo“.

Među takmičarima je i tročlana ekipa „Asteriks i Obeliks“. Saša Gogov smatra da pobeda nije toliko važna, koliko dobro druženje.

Jedna od ekipa nosila je naziv „Dragovita u teglici“, a njena glavna kuvarica Ivana Kostov kaže da je recept za najukusnije prženo – njegova priprema s ljubavlju.

Ekipa Poljoprivredno gazdinstvo Veselinović, došla je iz sela Izvor kod Pirota. Janko Veselinović kaže da tajna u pripremi dobrog sataraša leži u sporom spremanju, dobrom druženju i dobrim sastojcima.

Promoteri manifestacije, a ujedno i žiri, bili su, vrhunski kuvari, Stambol Geštamov i Ivo Andrić. Prema rečima Geštamova, u odabiru najukusnije pripremljenog sataraša, odlučivale su nijanse.

Jednoglasnom, ali nimalo lakom odlukom žirija, najukusnije prženo je, od ukupno 11, pripremila ekipa „Asteriks i Obeliks“ koja je ujedno proglašena i za pobednika manifestacije. Njima je za osvojeno prvo mesto pripala kotlovina prečnika 50 cm. Drugo mesto i peć za pečenje paprike pripalo je ekipi „ŽTO“, a treća nagrada – talandara, bila je rezervisana za Poljoprivredno gazdinstvo „Veselinović“. Manifestaciju su organizovali Turistička organizacija Caribrod i Opština Dimitrovgrad, uz podršku Ministarstva turizma i omladine.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev