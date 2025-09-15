ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PROTEST ZBOG NACRTA ZAKONA O DOBROBITI ŽIVOTINjA

RT Caribrod

U Dimitrovgradu je tokom vikenda održan još jedan protest. Naime, u subotu u podne, na platou ispred Centra za kulturu okupilo se desetak građana kako bi izrazili neslaganje sa predlogom novog zakona o dobrobiti životinja. U isto vreme održani su skupovi i u drugim gradovima, a skup u Beogradu održan je ispred Ministarstva poljoprivrede, koje je i predložilo zakon.

Društva za zaštitu životinja i stručnjaci u ovoj oblasti, traže povlačenje iz procedure predloženog Nacrta Zakona o dobrobiti životinja, ističući da bi novi propisi omogućili niz zloupotreba i olakšali zlostavljanje i ubijanje životinja.

foto: RTC

