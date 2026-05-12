PROTEKLI VIKEND BOGAT AKTIVNOSTIMA ZA BIVŠE I SADAŠNJE ČLANOVE KARATE KLUBA CARIBROD

U subotu 09. maja u Varvarinu je održan karate turnir „Temnić kup“ na kome je učestvovalo više od 300 takmičara u kategorijama od najmlađih do juniora. Karate klub Caribrod predstavljalo je petoro karatista u šest nastupa. Osvojene su dve zlatne i četiri bronzane medalje.

Njihove nastupe komentariše Goran Krstić, trener karate kluba Caribrod.

Takođe u subotu u bugarskom gradu Kazanlk je održan treći Otvoreni turnir japanske karate asocijacije Bugarske na kome je nastupio Marko Todorov, bivši član i trener kluba Caribrod, sada član Ipona iz Sofije. On je u finalu uspeo da osvoji zlatnu medalju u najjačoj kategoriji seniora, dodaje Krstić.

Istog dana u Pirotu je održan jubilarni deseti fitnes festival „Crna kobra 2026“ na kome su među mnogobrojnim učesnicima nastupili i Kristina Gocev i Marko Iliev, članovi karate kluba Caribrod.

Karatiste Caribroda narednog vikenda očekuje Kup Srbije u Novom Sadu za kadete, juniore, seniore i veterane. Petoro takmičara kluba obezbedilo je plasman za ovaj turnir na Kupu regiona koji je održan prošlog meseca u Raškoj.

A.K.

foto i video: Dejan Todorov