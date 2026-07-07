PROSLAVA SVETOG JOVANA U SELU TRNSKI ODOROVCI

Svake godine 7. jula Srpska pravoslavna crkva proslavlja Ivanjdan, dan rođenja Svetog Jovana Preteče. Ovaj praznik se u našem kraju naziva i Sveti Jovan Biljober, a u selu Trnski Odorovci se proslavlja kao seoska slava. Žitelji sela se na ovaj dan okupljaju u seoskoj crkvi koja nosi ime pomenutog sveca, pale sveće i mole se za zdravlje, napredak i blagostanje.

Prazničnu službu u crkvi u Trnskim Odorovcima, u prisustvu velikog broja vernika, služio je Iguman poganovskog manastira, Mardarije.

Ilija Notev, predsednik saveta mesne zajednice sela Trnski Odorovci istakao je dobru saradnju sa crkvenim odborom, kao i sa Poganovskim manastirom i Niškom eparhijom.

Prethodnih godina prazničnu liturgiju u crkvi u Odorovcima služio episkop niški Arsenije. Ove godine je, nažalost, bio sprečen da dođe, kaže Notev.

Ove godine urađen je sam ulaz u hram, zahvaljujući donaciji, koju je crkva dobila od Saše Zlatanova iz Zvonačke banje. Zamenica predsednika Saveta Mesne zajednice, Suzana Denčev izrazila je zahvalnost donatoru i čestitala praznik svim vernicima.

Ivanjdan, dan rođenja Jovana Preteče je jedan od 12 praznika u toku godine posvećenih Svetom Jovanu i prati ga niz običaja. Jedno od verovanja je da se na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja treba ustati rano i „prevariti sunce“ kako bismo cele godine svuda stizali na vreme.

N.S. / B.L.

foto i video: Miki Ilić