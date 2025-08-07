ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PROMOCIJA KNJIGA ANE TODOROVIĆ RADETIĆ U PIROTU

RT Caribrod

Ana Todorović Radetić predstaviće u ponedeljak, 11. avgusta svoje dve knjige ljubiteljima pisane reči u Pirotu. Promocija romana „Cvetovi agave“ i pesničke zbirke „Kada sam bila ptica“, obe štampane u izdanju novosadske kuće „Prometej“, biće održana u galeriji „Čedomir Krstić“ sa početkom u 19 sati.

Ana Todorović Radetić je rodom Dimitrovgrađanka, živi i radi u Beogradu. Svoj roman prvenac autorka je pred publikom u rodnom gradu predstavila na letnjoj sceni Narodne biblioteke avgusta 2022. godine, a zbirku pesama u holu Centra za kulturu, avgusta meseca prošle godine.

foto: arhiva RTC

Post Views: 84

You May Also Like

KOŠARKAŠI DIMITROVGRADA SUTRA OD 21 SAT DOČEKUJU RUDAR 1903 IZ BORA, BEZ PUBLIKE, UZ DIREKTAN PRENOS NA TELEVIZIJI CARIBROD

Dejan Todorov

STABILNOST,SIGURNOST I SOLIDARNOST ZA VREME BUGARSKOG PREDSEDAVANJA SAVETOM EU

RT Caribrod

AK „BALKAN“ UČESTVOVAO NA PRVENSTVU SRBIJE ZA MLAĐE PIONIRE U KRUŠEVCU

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *