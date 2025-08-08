PROMOCIJA KNjIGA ANE TODOROVIĆ RADETIĆ U PIROTU

Ana Todorović Radetić predstaviće u ponedeljak, 11. avgusta svoje dve knjige ljubiteljima pisane reči u Pirotu. Promocija romana „Cvetovi agave“ i pesničke zbirke „Kada sam bila ptica“, obe štampane u izdanju novosadske kuće „Prometej“, biće održana u galeriji „Čedomir Krstić“ sa početkom u 19 sati.

Ana Todorović Radetić je rodom Dimitrovgrađanka, živi i radi u Beogradu. Svoj roman prvenac autorka je pred publikom u rodnom gradu predstavila na letnjoj sceni Narodne biblioteke avgusta 2022. godine, a zbirku pesama u holu Centra za kulturu, avgusta meseca prošle godine.

foto: arhiva RTC