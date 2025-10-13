PROMENLjIVO SA SUNČANIM INTERVALIMA

ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

RT Caribrod

Vreme sutra – u većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno, ujutru u brdsko-planinskim predelima ponegde sa uslovima za slabu kišu. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna od 15 do 18, na istoku do 20 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra jutro oblačno, tokom dana promenljivo sa sunčanim periodima. Vetar slab, severozapadni. Minimalna temperatura 8, maksimalna tokom dana 15 stepeni.
U sredu i četvrtak, nakon hladnog jutra, tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima, a maksimalna temperatura kretaće se od 15 do 18 stepeni.

foto: Miki Ilić

