PROMENLJIVO OBLAČNO, MESTIMIČNO MOGUĆA KIŠA

Vreme sutra – promenljivo oblačno, u istočnim, centralnim i južnim predelima mestimično sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -1 do 6, maksimalna od 10 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sredinom dana sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 10 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 13 do 17 stepeni. U petak umereno oblačno i još toplije, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar i temperaturu od 15 do 20 stepeni.

foto: RTC