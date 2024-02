PROMENLjIVO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 6 do 11, maksimalna od 15 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i toplo, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna 17 stepeni.

U petak umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 14 do 18 stepeni. Umereno do potpuno oblačno i toplo biće i u subotu, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Maksimalna temperatura biće od 14 do 18 stepeni. U nedelju i ponedeljak suvo sa dužim sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine.

