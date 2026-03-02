Vreme sutra – pretežno sunčano, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od 0 do 6, maksimalna tokom dana od 16 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno i toplo za ovo doba godine, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna 16 stepeni.

U sredu pretežno sunčano, sa temperaturom od 15 do 18 stepeni. Uveče i tokom noći sa zapada se očekuje prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom. U četvrtak na severu suvo, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, uz dnevnu temperaturu između 14 i 16 stepeni.

foto: Milan Ilijev