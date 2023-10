PROMENLjIVO OBLAČNO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – u većem delu zemlje umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Na jugozapadu su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 7 do 12, maksimalna od 23 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 10, maksimalna 24 stepena.

U petak i subotu malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima. U petak će duvati slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni vetar. Maksimalna temperatura kretaće se od 23 do 26 stepeni.

N.S.

foto: RTC