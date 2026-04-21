PROGRESIVNA PARTIJA RUMENA RADEVA IMAĆE VEĆINU U BUGARSKOM PARLAMENTU

Centralna izborna komisija Bugarske objavila nezvanične rezultate parlamentarnih izbora, koji su održani u nedelju. Najveći broj glasova osvojila je “Progresivna Bugarska” Rumena Radeva – 44,59 odsto, sledi koalicija GERB – SDS sa 13,39% glasova, koalicija “Nastavljamo promene – Demokratska Bugarska” ima 12,61 odsto, Pokret za prava i slobode – 7,12 odsto i lista “Preporod” – 4,26 odsto glasova. Predstavnici ovih pet lista činiće novi saziv bugarskog parlamenta. Preliminarna raspodela mandata pokazuje da će „Progresivna Bugarska“ imati 131 poslanika, GERB-SDS – 39, Nastavljamo promene – Demokratska Bugarska – 37 poslanika, Pokret za prava i slobode – 21, a partija „Preporod“ imaće 12 predstavnika u parlamentu.