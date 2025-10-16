PROGRAM UČENIKA TREĆEG RAZREDA NAMENjEN PRVACIMA

Program dobrodošlice za prvake izveden je u osnovnoj školi u okviru dečije nedelje. Juče je ovaj program predstavljen u velikoj sali Centra za kulturu roditeljima i građanima.

Priredbu dobrodošlice pripremili su učenici trećeg razreda sa svojim učiteljicama i nastavnicom bugarskog jezika, za srećan početak školovanja prvacima. Kao i ranijih godina, u okviru tradicionalne priredbe “Dobrodošlice za đake prvake” učenici su izveli pesme, igre i recitacije, kojima dočaravaju školu svojim najmlađim drugarima.

