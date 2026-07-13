PRIJAVE ZA SUBVENCIJE PO KOŠNICI PČELA DO 15. JULA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je sredinom prošlog meseca Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Podnošenje zahteva traje do 15. jula i vrši se isključivo elektronskim putem preko platforme eAgrar. Pravo na podsticaje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Konkurs je objavljen na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

foto: RTC