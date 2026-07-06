ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PRIJAVA ZA SUBVENCIJE PO KOŠNICI PČELA DO 15. JULA

RT Caribrod

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je sredinom prošlog meseca Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Podnošenje zahteva traje do 15. jula i vrši se isključivo elektronskim putem preko platforme eAgrar.

Pravo na podsticaje u iznosu od 1.000 dinara po košnici pčela mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Konkurs je objavljen na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

foto: RTC

You May Also Like

AKCIJA POJAČANE KONTROLE SAOBRAĆAJA

RT Caribrod

PODELA PAKETA SOLIDARNE POMOĆI PENZIONERIMA

RT Caribrod

RADOVI NA MINIRANJU STENSKOG MATERIJALA NA USEKU GRADINJE BIĆE NASTAVLJENI SUTRA

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *