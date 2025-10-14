PRIJAVA STANJA NA PČELINJAKU DO KRAJA MESECA

U Veterinarskoj ambulanti u toku je jesenja prijava stanja na pčelinjacima. Pčelari, koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i obeležene košnice, dužni su da do 31. oktobra prijave brojno stanje u svojim pčelinjacima i da vrate pločice sa rasformiranih košnica, ukoliko ih imaju. Prilikom prijave, pčelari treba da uplate dodatnih 1.200 dinara po pčelinjaku, saznajemo u veterinarskoj ambulanti.

Prijavljivanje stanja vrši se dva puta godišnje, u proleće i jesen, a nakon prijave veterinar je dužan da izda overenu potvrdu. Prijava stanja je jedan od uslova za održavanje aktivnog statusa gazdinstva i konkurisanje za dobijanje subvencija.