PRIJAVA POLJOPRIVREDNIKA ZA PRIJEM SMS PREPORUKA O ZAŠTITI BILJA

Iz opštinske službe za poljoprivredu i zaštitu životne sredine informacija da će ubuduće poljoprivrednici imati mogućnost da preko SMS poruka na mobilnim telefonima dobijaju savete iz Prognozno izveštajne službe zaštite bilja. Da bi ostvarili tu mogućnost, poljoprivrednici treba da dođu u prostorije poljoprivredne službe i popune zahtev za prijem SMS poreporuka. Zahtev se može potpisati radnim danima, u vremenu od 07 do 15 sati u prostorijama službe, u ul. Balkanska br. 12.

Cilj je da se hemijski tretmani kod biljaka rade samo kada je to potrebno. Ukoliko potpišu zahtev, poljoprivredni proizvođači dobijaće preporuku kada, čime i zašto da tretiraju određene poljoprivredne kulture. Preporuke će se slati nekoliko dana pre tretiranja, kako bi imali dovoljno vremena da kupe preparate i da se pripreme.

Poljoprivrednicima se na ovaj način pruža pravovremena i precizna informacija o kretanju bolesti i štetnih organizama, kako bi preduzeli mere za prevenciju i zaštitu u ratarstvu, voćarstvu i povrtarstvu.