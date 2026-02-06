ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

PRIJAVA PENZIONERA ZA PAKETE POMOĆI

RT Caribrod

U prostorijama Udruženja penzionera Dimitrovgrada počelo je prijavljivanje za dodelu solidarne pomoći korisnicima penzija, u paketima sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu.

Prijava se vrši radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova, a osnovni uslov je da mesečna penzija ne prelazi iznos od 34.201 dinar. Prilikom prijave potrebno je priložiti decembarski ili januarski penzioni ček i ličnu kartu na uvid. Prijava se vrši do 25. februara.

foto: RTC

